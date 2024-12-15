Keçiören Belediyesi tarafından 2017 yılında hayatını kaybeden Halk Ozanı Ali Kızıltuğ’un anısına eserlerinin seslendirildiği ve yaşamından kesitlerinin sahnelendiği "Bir Düğün Oldu" adlı müzikal tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi, Halk Ozanı Ali Kızıltuğ’un anısını yaşatmak amacıyla “Bir Düğün Oldu” adlı müzikal tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşan oyunu CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, Mursal Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aşur Şahin, vatandaşlarla beraber izledi. 2017 yılında hayatını kaybeden Ali Kızıltuğ’un gönüllerde yer eden eserlerinin seslendirildiği ve yaşamından kesitlerin sahnelendiği tek perdelik oyun, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Ali Kızıltuğ’un kaleme alıp seslendirdiği eserlerden ilhamla hazırlanan müzikal, Tolga Özenç Özençel tarafından yazılırken, yapımcılığı Yücel Topuz, yönetmenliği ise Sabri Karayel tarafından yapılıyor. Türker Yılmaz ve Belkıs Akçıl’ın oyunculuğu, Soner Ergül’ün seslendirdiği Kızıltuğ türküleriyle oyunda duygu dolu anların yanında oldukça eğlenceli dakikalar da yaşandı.

"Keçiörenlileri sanatla buluşturan Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, oyun öncesi yaptığı konuşmada, "Kıymetli Ozanımız Ali Kızıltuğ iyi ki dünyaya gelmiş, iyi ki gönüllerde yer eden böylesine güzel eserler bırakmış. Vefat yıl dönümünde, büyük ustayı rahmetle anıyorum" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü hatırlatan Dinçer, sanata ve sanatçıya önem vermek çok kıymetli bir şey. Atatürk’ün izinden giderek göreve başladığı günden beri Keçiörenlileri sanatla ve sanatçılarla buluşturmak adına emek veren Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Kültürel değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Türk halk müziğinin usta ismi Ali Kızıltuğ’un vefat yıl dönümünde bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Ali Kızıltuğ gibi şahsına münhasır bir ismi anlatmaya ne kelimeler ne cümleler yeter. Hayattayken kendisini tanıyıp ve sohbet etme fırsatı bulduğum üstad Kızıltuğ’u rahmetle anıyoruz. Aşık Veysel’in de dediği gibi ’davamız insanlık davasıdır’. Bizler düzenleyeceğimiz etkinliklerle kültürel değerlerimizi yaşatacak, ozanlarımıza sahip çıkacak, Keçiören’de hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Ali Kızıltuğ’un adının yaşatılması çok kıymetli

Mursal Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aşur Şahin ise "Ali Kızıltuğ’un adının yaşatılması, bu salonlarda eserlerinin yankılanması bizim için çok kıymetli. Bu anlamlı program için Mesut Başkanımıza, Mursal Köyü adına çok teşekkür ediyorum" dedi.