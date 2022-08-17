Keçiören’de düzenlenen programla Hacı Bektaş Veli anıldı.

Keçiören’de düzenlenen programla Hacı Bektaş Veli anıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde ‘Hünkar Hacı Bektaş Veli anma programı ve Alevilik belgeseli özel gösterimi’ düzenlendi. Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan belgeselinin gösterimi yapılırken, Seyyid Hacı Ali Turabi Derneği üyeleri semah gösterisi yaptı. Akademisyen ve sanatçı Armağan Coşkun’un eserlerini seslendirdiği programın sonunda aşure ikramında bulunuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı konuşmada, “Hocalarımız Hünkar Hacı Bektaş Veli ve aşure ile ilgili yürek sözlerini çattılar. Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi anlama ve anlatmayla ilgili 17’nci programımızı yapıyoruz. Eksiklerimizi söylemek gerekirse birçok değerimizden haberdar değiliz. Sevgili Peygamber Efendimizin (SAV) torunlarıdır Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Biri Peygamber Efendimizin sağ omzunda, diğeri sol omzundadır. Hz. Ali (R.A.), Allah’ın aslanı, Peygamber Efendimizin damadıdır. Cennet müjdelenen 10 sahabemizden biridir. Kerbela hepimiz için felakettir. Kerbela’da şehit olan 72 Ehli Beyt’i rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Türk toplumunun önemli bir değeri olduğuna da değinen Altınok, “Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’nun Türkleşmesine önemli katkısı olmuştur. Hünkar birçok şey söylemiştir ama temelinde sevgi, saygı ve hoşgörü vardır. ‘İncindiği halde incitmeyen merttir, yiğittir’ diyor. Değerlerimiz aynı, acılarımız aynı, kutsallarımız aynı. Bugün ‘kardeşler arasına nasıl fitne tohumları ekebiliriz’ derdindeler. Müslümansız bir Alevilik, Ali’siz bir Alevilik, Hüseyin’siz, Hasan’sız bir Alevilik imkansız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ayrışmayı körüklemeye yönelik geçmişte yaşanan olaylara da atıfta bulunan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çorum’da, Sivas’ta yaşanan acı olaylarda bizleri Alevi vatandaşlarımız üzerinden ayrıştırmak istediler. Aleviler devletine, milletine, ülkesine ve cumhuriyetine sonuna kadar bağlı kaldı. Hünkar derdi ki, ‘Bunu yapan bizden değildir.’ Peki, ne diyor Hünkar, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım; gelin canlar bir olalım.’ Bizim tarihimize ve geçmişimize borcumuz var. Nereden geldik, kimlerin sayesinde geldik ve değerlerimiz nedir bilmeliyiz. Alevilik nedir çoğumuz bilmiyoruz. Birçok şey söylenmiştir ama Alevilik’te terbiye vardır, edep vardır. ‘İlla edep illa edep’ denmiştir. Cemevlerimiz de edebin evidir. Sayısını ne kadar artırırsak bu edeple, bu terbiyeyle gençlerimizi yetiştirebiliriz. Yoksa yabancı istihbaratlar ülkemizde ‘Türkiye’yi nasıl Suriye yaparız, Türkiye’yi nasıl Irak yaparız, Türkiye’yi nasıl Yemen yaparız’ diye kol gezmeye devam eder.”

"Birliğimiz, dirliğimiz kardeşliğimiz daim olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Hüseyin Gazi Cemevi’ne yapmış olduğu ziyaretin birlik ve kardeşlik için önemli olduğuna da değinen Altınok, “Anadolu’muzun tapusu olan bir dağımız var Ankara’da. Hüseyin Gazi Türbemizin bulunduğu yer. Belki çoğumuz bilmiyoruz ki orada mübarek Hüseyin Gazi hazretleri var. Orası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber toplumumuz tarafından daha da çok bilindi. Ben şahsen çok memnun oldum, mutlu oldum. Birliğimize fitne sokmaya çalışanlara güzel bir mesaj verildi. İnşallah birliğimiz, dirliğimiz kardeşliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimizin, devletimizin kurucusu büyük komutan, büyük devlet adamı, devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Anma programına Alevi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaş katılım sağladı.