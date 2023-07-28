Keçiören Belediyesi, Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki engelli bireylere yönelik Gastronomi Atölyesi kurdu.

Keçiören Belediyesi’nin kurduğu Gastronomi Atölyesi’nde özel bireyler usta aşçılardan eğitim alarak hamur ve benzeri türde yiyeceklerin nasıl yapıldığını öğreniyor. Hünerli ellerden çıkacak ürünler, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği’nde kurulacak panayırda ziyaretçilere ikram edilecek.

“Engelsiz Keçiören” anlayışıyla özel bireylere yönelik hem eğitim hem de uygulamalı etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli Danışma Merkezimiz özel bireylerimize yönelik çeşitli alanlarda eğitimler düzenliyor. Bunlardan biri de gastronomi atölyesi. Engelli vatandaşlarımız bu atölyede hem el becerilerini geliştirme hem de sosyal hayata katılma fırsatı buluyor. Onlara becerilerini sergilemeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özel bireylerimiz bundan önce kurduğumuz tasarım atölyesinde tablo, takı ve süs eşyalarından oluşan ürünler üretmiş ve sergilemişlerdi. Şimdi ise öğrendikten sonra yapacakları lezzetli yiyecekleri Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği’nde ziyaretçilere ikram edecekler. Çalışmada emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.