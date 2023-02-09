Keçiören Belediyesi deprem bölgesinden Ankara’ya gelen vatandaşları Keçiören’deki yardımsever gönüllülerin boş evlerinde konaklatmak için “Ev Eşyası Toplama Kampanyası” başlattı.

Keçiören Belediyesi deprem bölgesinden Ankara’ya gelen vatandaşları Keçiören’deki yardımsever gönüllülerin boş evlerinde konaklatmak için “Ev Eşyası Toplama Kampanyası” başlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yardım kampanyasına destek olmak isteyen hayırseverlere şu çağrıda bulundu:

“Depremden sonra bir göç başladı. Şu an ilçemize deprem bölgesinden çok sayıda vatandaşlarımız geliyor. Gelenleri evlerinde barındıran Keçiörenli vatandaşlarımız var, onlara destek oluyoruz. Evlerini açmak isteyenler belediyemizle iletişime geçebilir. Hobi bahçelerinin, yazlıkların açılması lazım. Bir yıl tatil yapmasak hiçbir şey olmaz. Bugün birbirimize sahip çıkma günüdür. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarına az da olsa merhem olma günüdür. Bu seferberliği Keçiören Belediyesi olarak başlatıyoruz. Bu anlamda boş evlerini vermek isteyen vatandaşlarımız bizleri arıyor. Biz de bu nedenle Ev Eşyası Toplama Kampanyası başlattık. Kullanılmayan fazla ikinci el eşyaları olan varsa onları da alacağız. Sıfır eşya bağışlamak isteyen vatandaşımız olabilir, onları da alacağız. Bu konuda Keçiören ve Ankaralılardan ilgi ve destek bekliyoruz. Belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bugün yağacağımız tek şey, kardeşlerimize kucak açmaktır.”

Afet bölgelerinden Keçiören’e gelen ve evlere yerleştirilen depremzedelere verilmek üzere başta beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası, uyku seti ve kuru gıda malzemesi gibi ürünleri bağışlamak isteyenler 444 52 76 numaralı telefondan Keçiören Belediyesine ulaşabiliyor. Ayrıca Keçiören Belediyesine ait Osman Gazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları Konuk Evi’nde depremzedeler misafir edilmeye başlandı.