Keçiören’de Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser ve çeşitli eğlence aktiviteleri vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Keçiören’de Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser ve çeşitli eğlence aktiviteleri vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Keçiören Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarlığı ve Etlik Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde oluşturulan Mahalle Korosu’nun Kanuni Parkı’ndaki açık hava konseriyle Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Keçiörenlilere coşkulu anlar yaşatan konsere katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buradaki kutlamalara eşlik ederek vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Aynı zamanda Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nde öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde renkli dans gösterisine imza attı. Bayrak şovlarıyla izleyicileri kendine hayran bırakan genç patenciler Cumhuriyete bağlılık mesajı verdiler. Altınok buradaki gösteriye de katılarak öğrencileri ve aileleri tebrik etti. Ayrıca Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Altınok, ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Başkan Altınok burada yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören olarak ayrı bir sevincimiz ayrı bir mutluluğumuz daha var. Milli Mücadele’nin ışığı, Milli Mücadele’nin Güneşi, Milli Mücadele’nin otağı Keçiören’dir. Atatürk, 29 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde ilk olarak Keçiören’e geliyor. Yani Milli Mücadele’nin karargâhı Keçiören’dir. Başta bize bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Keçiören’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 19.30’da ilçedeki Fatih Stadı’nda düzenlenecek Esat Kabaklı konseriyle son bulacak.