Ankara Keçiören’de 97 bin metrekare büyüklüğündeki Nursultan Nazarbayev Parkı, çocukların, gençlerin ve ailelerin dinlenme ve eğlence merkezi olmaya devam ediyor

Keçiören Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan 97 bin metrekare büyüklüğündeki Nursultan Nazarbayev Parkı çocukların, gençlerin ve ailelerin dinlenme ve eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Nursultan Nazarbayev Parkı içinde bulunan ücretsiz spor kompleksi ise özellikle gençleri kendine çekmeyi sürdürüyor. Parkta yürüyüş yolu, bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, dinlene alanları, çocuk oyun alanı, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahası ile soyunma odaları bulunuyor. Ayrıca çocuklar için park içinde ücretsiz tren turları da düzenleniyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Nursultan Nazarbeyev Parkı’nın, Yükseltepe ve çevre bölgelerde bulunan mahallelerin marka değerini arttırdığını kaydederek, “Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimize yaptığımız yatırımlarla bu bölgelerimizin marka değerini artırdık. Yükseltepe ağaçlandırma alanı ve Nursultan Nazarbeyev Parkımızla birlikte burayı bir vaha görünümüne kavuşturduk. Mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşuyorum. Onlardan aldığım geribildirimlerde görüyorum ki bu bölgelere yaptığımız yatırımlar vatandaşımızı oldukça memnun etmiş. Keçiören’imizin tüm bölgelerinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Keçiören’e hizmet etmekten şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz” ifadelerini kullandı.