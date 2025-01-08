Keçiören Belediyesi, Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde belediye bünyesinde hizmet veren kreşteki öğrencilere enerji tasarrufu, sürdürülebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda eğitimler verdi.

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Belediye bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere enerji tasarrufu, sürdürülebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği anlatıldı. Miniklere küçük yaşlardan itibaren enerji tasarrufu alışkanlıklarını kazandırmak ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla eğitici film izletildi. Animasyonlu anlatımda eğlenirken bir yandan da enerji tasarrufuna dair farkındalık kazanan miniklere enerji muhafızları etiketleri verildi. Öğrencilerin merak ettikleri soruların yanıtlanmasının ardından enerji tasarrufu konulu boyama etkinliği yapıldı. Aynı etkinlikler belediye bünyesindeki Ata Kreş ve Gülücük Kreş’te de yapılacak.

Enerji tasarrufu bilincinin toplumun her kesimine ulaşması amacıyla eğitim faaliyetlerinin ilçedeki birçok okulda sürdürüleceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Daha yaşanabilir bir dünya için enerji verimliliğini artırmak ve doğaya saygılı olmak hepimizin başlıca görevi. Bu doğrultuda her yaştan bireyde tasarruf bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.