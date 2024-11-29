Ankara’nın Keçiören Belediyesi, 27. Ankara Tiyatro Festivali kapsamında birbirinden farklı oyunlarla her yaştan tiyatro severi bir araya getiriyor.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini Kıvanç Pehlivanoğlu’nun, senaristliğini ise İlknur Durmaz’ın yaptığı tek perdelik oyun, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

Herkes için tiyatro

Resim, müzik ve tiyatroyu birleştiren “Kalbimdeki Pervane” adlı oyun minik tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gördü. Tepegöz desteği ile gerçekleştirilen oyunda, izleyicilere bir çocuğun bebek evinde oyun oynayarak keyifli vakit geçirirken, sonrasında yalnız kalması ve çıktığı bu duygusal yolculukta zamanın iyileştirici gücü anlatıldı. Keçiören Belediyesi, ’Herkes için Tiyatro Zamanı’ sloganıyla önümüzdeki günlerde sahnelenecek olan "Hacivat Karagöz" ve "Keloğlan ve Dr. Sihirbaz" adlı oyunlar ile minik tiyatro severleri misafir edecek.