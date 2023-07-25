Keçiören Belediyesi, ilçedeki buz pateni pistini 5-15 yaşındaki çocuklar için hizmete sundu.

Keçiören Belediyesine ait Ovacık Mahallesi’nde bulunan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti yaz tatilinde çocukların en serin eğlencesi olmaya devam ediyor. Aileleriyle birlikte tesise gelen 5-15 yaş arası çocuklar buz pateninin keyfini ücretsiz çıkarıyor.

Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanların belediye tarafından verildiği tesisin dışında yer alan 5 bin metrekarelik alanda ise tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme bölümleri bulunuyor.

Ahmet Çalık Buz Pateni Pistini ücretsiz şekilde hizmete sunarak Ankaralı çocukların hasret kaldığı eğlencenin Keçiören’de yaşanmaya başladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Buz pateni meraklısı çocuklarımızın geçmişte para vererek yaşadığı kısıtlı heyecanı ve eğlenceyi biz Keçiören’de ücretsiz ve sınırsız şekilde yaşatıyoruz. Tesisimize ilçe dışından yüzlerce çocuğumuz geliyor, yaz tatilinde serin bir ortamda doyasıya eğleniyor. Ailelerimiz de bu hizmetimizden duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyorlar. Ankara’nın ihtiyaç duyduğu bu eseri Keçiören’e inşa etmekten şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz” dedi.