Keçiören Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Kösrelik Mesire Alanı’nda saat 11.11’de ağaç dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte

Keçiören Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Kösrelik Mesire Alanı’nda saat 11.11’de ağaç dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilerle birlikte fidan dikerek, daha yeşil bir Keçiören için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlikte öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’de en çok park ve yeşil alanın Keçiören’de bulunduğunu kaydeden Başkan Altınok, “Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bu önemli günde ağaç dikim ve fidan dağıtımı yapıyoruz. Dünya çoraklaşmaya devam ediyor. Oksijenin yüzde 50’sini ağaçlardan alıyoruz. Bu nedenle ağaçlarımızı korumalıyız, onları sulamalıyız. Geleceği güzel, geleceği yeşil bir Türkiye bırakmak istiyorsak ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürmeliyiz. Denizlerde dağlarda biyoçeşitlilik azalıyor. Bugün geleceğimiz için ağaç dikip fidan dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu fidanlara gözü gibi bakacak, sularını eksik etmeyecekler” dedi.

Etkinlikte bin 111 adet fidan dikilirken, öğrencilere ve tüm katılımcılara fidan ve tohum hediye edildi.