Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda düzenlenen ‘Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye girenlere belediye yetkilileri tarafından ödülleri teslim edildi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda düzenlenen ‘Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye girenlere belediye yetkilileri tarafından ödülleri teslim edildi.

İlçede faaliyet gösteren onlarca özel ve kamu okulunun katıldığı yarışmada 6 bin kilograma yakın pil toplandı. 50 kilogram sınırını aşan 20 okula ise robotik kodlama, futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan spor seti hediye edildi.

Yarışmaya katılarak çevreye karşı duyarlılık gösteren okulları, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geri dönüştürülebilen her tür atığı belediyemiz bünyesinde topluyoruz. Bu sayede hem doğa kirliliğinin önüne geçiyoruz hem de ekonomik anlamda milli servetimize sahip çıkıyoruz. Öğrencilerimizin de bu bilinçle atık pil topladığını gördük. Büyük azimle ve tatlı bir rekabetle yarışmamıza katılarak farkındalık oluşturan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.