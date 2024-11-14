Keçiören Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına “Atatürk Sergisi” düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümü anısına düzenlenen Atatürk Sergisi, Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Koleksiyoner Gürkan Gürbüz’ün Atatürk’ün ölümünün ardından 10 Kasım 1938 ile 1953 yılları arasında yayımlanan gazete kesitlerinden derlediği sergi, ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sergide yer alan Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan Ankara Etnografya Müzesi’ne getirilmesi ve ardından Anıtkabir’e defnedilmesi sürecindeki gazete manşetleri ve fotoğraflar, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Dönemin gazete manşetleriyle Türk milletinin yas sürecini, Atatürk’e duyduğu yoğun sevgi ve saygıyı yansıtan bu anlamlı sergi, çalınan keman eşliğinde 17 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.