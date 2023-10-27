Keçiören Belediyesi tarafından Şefkat Mahallesi’nde Cumhuriyetin 100. yılına özel inşa edilecek kaplı spor salonunun temeli atıldı.

Atatürk 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nun temel atma töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atatürk, İngiliz mandası olmayı kabul etmiyor. ‘Türk milleti esareti kabul etmez ya istiklal ya ölüm’ diyerek Milli Mücadele’yi başlatıyor. Kahramanca mücadelenin ardından bu topraklar şehit kanlarıyla sulanarak vatan olmuştur. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Spor tesisimizi de Cumhuriyetimizin 100. yılına özel inşa ediyoruz. İsmini de ‘Atatürk 100. Yıl Kapalı Spor Salonu‘ koyduk. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Altınok, “Şehrimizin her tarafını Türk bayraklarıyla donattık. 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Saat 13.00’te belediye binamızın önünde çelenk sunma töreni, saat 18.00’de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi önünden belediyemizin önüne kadar meşalelerle kortej yürüyüşü gerçekleştirip, havai fişek gösterisi düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Gençlerimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak. Bizler de onların hep yanında olacağız. Gençlerimiz bilim ve teknolojiyi yakından takip etmelidir. En güçlü şirketler bilişim, teknoloji ve yazılım şirketleridir. Togg’u ürettik. Füze, insansız savaş uçakları, denizaltı ve hangardan çıkardığımız Hürkuş’umuz var. Cumhurbaşkanımız diyor ki, ‘21. asır Türklerin asrı olacak.’ İnşallah” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik acımasızca saldırılarını da sert dille eleştiren Altınok, “21. yüzyılda medeniyet asrı, insanlık asrı diyerek maalesef İsrail soykırım uyguluyor. Masum, mazlum bir sürü çocuk, yaşlı, kadın ve sivili uluslararası hukuk suçu işleyerek soykırıma tabi tutuyor. Çocuklara, kadınlara dokunulmaz. Hastanelere dokunulmaz. Elektriğe, suya, yakıta yani insani yaşam malzemelerine dokunulmaz. BM nerede, insan hakları örgütleri nerede, Avrupa nerede? İnşallah ateşkes ilan edilir, yoksa bu ateş her tarafı yakar. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar beton mikserini çalıştırarak inşaatın temelini attı.