Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2’nci Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni, Kalaba Kent Meydanı’nda sona erdi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Yeşil vatanı savunurken şehit düşen kahramanlar için ise Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Geleneksel aşık atma oyunu sonrası program Nogay Türkleri ve Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları sahne performansıyla devam etti.

"Bu şölen sadece bir etkinlik değil, bir hatırlayıştır"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden şehitleri anarak başladığı konuşmasını söyle sürdürdü:

"Burada sadece bir şölene değil, aynı yürekten gelenlerin buluşmasına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bugün burada binlerce yıllık mazisiyle Türk tarihine yön vermiş büyük Türk milletinin ortak vicdanı, ortak sesi, ortak yüreği yankılanıyor. Asırlar önce demir dağları eriterek Ergenekon’dan çıkan o ilk nefes, bugün Kalaba Meydanı’nda bizim nefesimiz olmuş durumda."

Konuşmasında Hoca Ahmet Yesevi, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet’e atıf yapan Özarslan, şunları ifade etti:

"Büyük Önderimiz, sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk’ümüzün Anadolu’da yaktığı bağımsızlık meşalesi Keçiören’imizde yolumuzu aydınlatıyor. Biz Türk milletiyiz, davamız ise insanlık davasıdır. Biz, Doğu’dan Batı’ya, kuzeyden güneye aynı kıbleye dönen, aynı duaya ‘amin’ diyen bir milletiz. Dillerimiz ayrı olabilir, lehçelerimiz farklı olabilir ama gönlümüz bir, kalbimiz bir, davamız birdir. Bugün Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan buradaysa, Kırım’dan Nogay’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Uygur diyarlarına kadar kıymetli kardeşlerimiz Keçiören’deyse bilin ki bu, tarihin bize emanet ettiği ‘birlik ruhunun’ ayakta olduğunun ispatıdır. Biz Keçiören olarak bu ruha Allah’a şükür sahip çıkıyoruz, ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası geleceğe taşıyoruz. Bu şölen sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir hatırlayıştır. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye yürüdüğümüzü, kızıl elmamızı yeniden haykırıştır."

Programa katkı sunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) da teşekkür eden Başkan Özarslan, "Gelin el ele verelim, tarihimizin izinde, istikbalimize hep beraber yürüyelim. Türk dünyasının asırlık rüyasını birlikte büyütelim. Turan eller var olsun. Tanrı Türk’e yar olsun. Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin. Ne mutlu Türk’üm diyene" dedi.

Günün anlam ve önemi yapay zekâ ile anlatıldı

Konuşmaların ardından Başkan Özarslan ile protokol üyeleri, çekiç ve örs ile demir döverek sembolik olarak Türklerin Ergenekon’dan çıkışını canlandırdı. Keçiören Belediyesi personelinin yapay zekâ teknolojisi ile hazırladığı ve Türk dünyasının tarihî köklerine vurgu yapan kısa film gösterimi ilgiyle izlendi .

Gecenin sonunda Dombra Yazarı Sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Azerbaycan, Kazakistan, Kırım Tatarları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan’dan gelen gruplar, halk dansları ve geleneksel müzik performanslarıyla sahne aldı. Şölende çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker, vatandaşlara ise Özbek pilavı ile ayran ikram edildi.

Şölene; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özlük, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Demir, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, çok sayıda büyükelçi, siyasi parti temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Üç gün süren etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.