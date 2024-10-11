Ankara’nın Keçiören ilçesinde 2. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu düzenlendi.

2. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Keçiören Belediyesi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Gazi Üniversitesi ve TİKA’nın destekleriyle Keçiören’de düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sempozyuma ev sahipliliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Türk kültürü köklü bir medeniyetin izlerini taşıyan, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bir hazinedir. Bizler bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Türk milleti tarih boyunca pek çok medeniyetlerle etkileşim içerisinde olmuş, farklı coğrafyalarda devletler kurmuş, derin izler bırakmıştır. Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarından Anadolu’muzun bereketli topraklarına kadar uzanan bu serüven, kültürümüzün zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Türk kültürünün temelinde vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhunun olduğunu belirten Özarslan, şunları kaydetti:

“Türk kültürünün özünde vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu, hoşgörü, adalet ve dayanışma ruhu yer alır. Milletimizi ayakta tutan bu değerler bizlere binlerce yıl boyunca rehber olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin sadece kendi tarihinde değil aynı zamanda dünya medeniyetine yaptığı katkılarda da övünülmesi gerektiğini bizlere vurgulamıştır. Bugün Türk kültürünü yaşatmak ve geliştirmek sadece geçmişimize olan bir vefa borcu değil, geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımdır. Kültürümüzü korumanın yolu öncelikle dilimize sahip çıkmakla başlıyor. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmet Çetin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Hayta tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından sözü Aksakallar aldı. Türk kültürüne dair geçmişten günümüze gelen önemli anekdotları, Türk düşünürlerinin fikirlerini ve Türklüğün özünü anlatan Aksakallar heyetinde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Reşat Genç ve Prof. Dr. Fikret Türkmen yer aldı.