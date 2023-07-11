Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen gezi çerçevesinde Çanakkale’ye uğurlanan Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şubesi Seymenleri Çanakkale Şehitliği’ndeki milli ve manevi ruhu yaşadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yolcu edilen genç yetişkin birçok Seymen, rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliğini, tarihi kaleleri, anıtları, müzeleri, batık gemileri, topları, siperleri, burçları ve savaştan kalan pek çok şeyi görme fırsatı buldular. Seymenlere rehberler tarafından Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgiler verilirken onlar da anı ölümsüzleştirmek için birçok noktada hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Çanakkale’deki birlik ve kahramanlık ruhunu her Türk’ün yaşaması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu yıl onlarca gezi düzenlediklerini kaydederek, “Binlerce gencimizin Çanakkale Şehitliğimizi görmesini, oradaki milli ve manevi ruhun kalplere işlenmesine vesile olduk. Bu vesileyle Kahraman Seymenlerimizin de Çanakkale ruhunu yakından yaşamasını istedik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurtuluşunda ve kuruluşunda Seymenlerimizin önemli rolü vardır” açıklamalarında bulundu.

Altınok, Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğini hatırlatarak, “Atlı ve yayaya Seymenler Dikmen sırtlarında Atatürk’ü karşılıyor. Çok sıcak, yürekten bir karşılamayla Seymenler, ‘Atam seni karşılamaya geldik, bu vatan uğrunda seve seve ölmeye geldik` diyorlar. Kendinden emin bir duruş Seymenlerin yüzlerinden okunuyor. Atatürk Seymenlerdeki kararlı duruşu görünce Milli Mücadele’nin kazanılacağına olan inancı da artıyor. Bu toprakların vatan yapılması için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.