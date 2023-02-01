Keçiören’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçede ortaya koyduğu kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Yılın ilk karını alan Keçiören’de; park, bahçe ve dinlenme alanları eşsiz görüntüleriyle fotoğraf tutkunlarını da sokağa döktü.

Keçiören’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçede ortaya koyduğu kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Yılın ilk karını alan Keçiören’de; park, bahçe ve dinlenme alanları eşsiz görüntüleriyle fotoğraf tutkunlarını da sokağa döktü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kar yağışının ilçemizde oluşturduğu kartpostallık manzaralar görülmeye değer. Beyaz örtü ilçemizdeki güzelliklerle birleşince keyifli bir seyir imkânı sundu. İnşallah kar yağışı devam eder, bereketini ve güzelliğini ülkemize yaşatmaya devam eder.” dedi.

Keçiören’in yüksek noktalarına daha fazla kar yağdığını dile getiren Altınok, ilçede ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını, belediye ekiplerinin dün gece kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.