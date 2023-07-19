Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Kulesi’nin yapım çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Cumhuriyet Kulesi’nde otopark, zemin kat, dış cephe ve kulenin zirvesinde yer alacak VIP katının imalatı eş zamanlı olarak devam ediyor. Devasa kulenin dış cephe imalatı için iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen, ana yapıya sabitlenmiş yüksek güvenlikli çelik iskeleler kuruluyor.

Ankara’nın en yüksek kulesini Keçiören’e inşa ederek marka bir eseri Başkent’e kazandıracaklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyet Kulemizin açılışını yakın zamanda yapacağız. Türkiye’de tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Bir aksilik olmazsa Cumhuriyet Kulemizi 29 Ekim’e yetiştirip Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında açmayı planlıyoruz. Kuleden, Ankara’nın yüzde seksenini görme imkânımız olacak. Uluslararası vizyon projemizi tarihe attığımız bir imza olarak hizmete sunarak kentimizin marka değerini artıracağız” dedi.