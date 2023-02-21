Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen mimar, mühendis, inşaat teknikerinden oluşan uzman teknik ekip Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır’daki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen mimar, mühendis, inşaat teknikerinden oluşan uzman teknik ekip Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır’daki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın oluşturduğu Mobil Koordinasyon Merkezleri’nin organizasyonuyla devam eden çalışmalarda binaların ağır hasarlı, yıkık, az hasarlı veya hasarsız olduğunun tespiti yapılıyor. İnşaat mühendisleri tarafından kolon ve kirişlerde hasar, burkulma, kesme ve çatlama gibi durumlar inceleniyor. Kontrol edilen binaların hasar durumu belirlenerek bakanlığın sistemine veri girişi yapılıyor.

Depremin meydana geldiği ilk gününün ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderilen uzman ekiplerinin şimdiyse hasar tespit çalışmalarına katıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Depremin yaşandığı günden bu yana belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bakanlığımızın koordinasyonuyla hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine üç ayrı gruptan oluşan ekip yönlendirdik. İnşallah hasar tespit çalışmaları özverili bir şekilde tamamlanarak şehirlerimizin yeniden inşası için seferber olmaya devam edeceğiz” dedi.