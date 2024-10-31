Keçiören Belediyesinin öğrencilerin sosyalleşmesi ve yerinde öğrenmesi amacıyla sağladığı ücretsiz servis hizmeti, okullardan gelen talepler üzerine devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere gezi ve çeşitli etkinliklere gidebilmeleri için talep edilen servis hizmetini vermeye devam ediyor. Öğrenciler gezinin düzenleneceği noktalara güvenli bir şekilde götürülüyor ve gezinin tamamlanmasıyla birlikte tekrar okullarına bırakılıyor. Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel gezilerde herhangi bir ulaşım mağduriyeti yaşanmaması için ücretsiz servis hizmeti sunduklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Öğrenci ve öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara sunduğumuz her türlü hizmet aynı zamanda geleceğimize bir yatırımdır” dedi.

Servis hizmetinden memnun olduklarını söyleyen öğretmen ve veliler ise, Başkan Özarslan’a teşekkür ettiler.