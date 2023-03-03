Keçiören Belediyesi tarafından Hatay’ın Payas ilçesine gönderilen 50 adet barınma çadırı bölgede görevli ekipler tarafından kurularak ihtiyaç sahibi depremzedelere teslim edildi.

Keçiören Belediyesi tarafından Hatay’ın Payas ilçesine gönderilen 50 adet barınma çadırı bölgede görevli ekipler tarafından kurularak ihtiyaç sahibi depremzedelere teslim edildi.

Bir ailenin rahatlıkla kalabileceği büyüklükte olan çadırlar üç katlı yapı malzemesiyle imal edilirken ısı yalıtım özelliğiyle de afetzedelerin soğuktan korunması için avantaj sağlayacak.

Deprem bölgelerindeki vatandaşların büyük felaket sonrası evlerine girme konusunda büyük tereddüt ve korku yaşadığını, bu nedenle de çadır talebinin ivedilikle karşılandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hatay’ın Payas ilçesine gönderdiğimiz çadırlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Çadırlarımızı vatandaşlarımızın istedikleri noktalara kurarak hizmete sunduk. Geçici barınma talebinin karşılanması için tüm imkanlarımızı sunmaya devam edeceğiz” dedi.