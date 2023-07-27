Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum semtinde 20 dönümlük alana kurulan yaz bostanında hasat başladı.

Keçiören Belediyesi, Bağlum semtinde kurduğu yaz bostanında olgunlaşan meyve ve sebzelerin hasadına başladı. İstihdama da katkıda bulunan 20 dönümlük arazideki yaz bostanında fasulye, barbunya, bamya, kabak, salatalık, biber, tere, semizotu, roka, yeşil soğan, dereotu, marul, nane ve fesleğen yetiştiriliyor. Bostanda hasat edilen ilk mahsuller ise salatalık, kabak, yeşil fasulye ve yeşil soğan oldu.

Dünyada tarımsal üretimin gittikçe artan önemine vurgu yaparak yerli tohumdan üretilen ürünlerin yaygınlaştırılması ve çoğaltılması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gördük ki tarımsal üretim gıda ihtiyacının karşılanması açısından çok önemli. Bu gerçek ışığında belediyemizin öncülüğünde ilçemizdeki tarımsal üretime çiftçilerimizle birlikte devam ediyoruz. Örnek olması açısından belediye bostanımızı da kurarak hasada başladık. Rabbim bereketli etsin” dedi.

Altınok, Keçiören’de 4 yıldır sürdürülen yerli ata tohumun çoğaltılması ve yaygınlaştırılması uygulamalarının başarıyla devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“2019’da göreve gelir gelmez tarımsal üretimi geliştirmek için Keçiören’de pilot uygulamalara başladık. Çiftçilerimize ata tohumunu ve yerli ırk hayvancılığı geliştirmeleri noktasına eğitimler verdik. Bunu eğitimleri uygulama noktasında ise öncü olduk. Keçiören Belediyesi olarak çiftçilere ata tohumu olan siyez buğday tohumu desteği verdik. Her yıl hasadımızı yapıyoruz. Bir yandan da sebze üretimi için yine ata tohumundan seramızda yetiştirdiğimiz sebze fidelerini ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz. Onlara ürettikleri ürünlerini satabilecekleri üç adet de köylü pazarı kurduk. Bir yandan da örnek üretim için belediyemiz bünyesinde her yıl 20 dönümlük alana bostan kurarak sebze yetiştirmeye başladık. Bu yıl bostanımızdan mahsullerimizi almaya başladık. Ürünlerimizi belediye yemekhanemizde, huzurevimizde ve çeşitli tesislerimizde kullanıyoruz. Bu sayede sebze giderlerimizden de tasarruf sağlıyoruz.”