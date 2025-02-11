Keçiören Belediyesi tarafından kriterleri sağlayan öğrencilere yıllık nakdi destek kapsamında; 2 yıllık bölüm kazananlara 5 bin lira, 4 yıllık bölüm kazananlara 10 bin lira, 5 yıllık bölüm kazananlara 12 bin 500 lira, 6 yıllık bölüm kazananlara ise 15 bin lira destek verilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversiteyi yeni kazanan ve ailesi Keçiören’de ikamet eden öğrencilere eğitim desteği vereceklerini açıkladı. Özarslan, "Her gün Keçiören’de geçim zorluğu çeken üniversite öğrencilerimizin varlığına şahit oluyoruz. Bu durum, bizlerin sorumluluğunu artırmaktadır. Çünkü bizler, aydınlık geleceğimizin tek teminatı olan gençlerimizin sorunları karşısında kayıtsız kalamayız. Bu nedenle, Keçiören Belediyemiz olarak üniversiteye yeni başlayan gençlerimize her dönem başında nakdi destek olmayı planlıyoruz. Bugün bir başlangıç olarak verdiğimiz destekler, yarın daha da büyüyerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Eğitim yılına göre destek miktarı artıyor

Keçiören Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversiteyi yeni kazanan ve ailesi Keçiören’de ikamet eden öğrencilere nakdi eğitim desteği verecek. Başvuruda bulunan ve gerekli şartları karşılayan öğrencilere verilecek yıllık nakdi destek kapsamında; 2 yıllık bölüm kazananlara 5 bin lira, 4 yıllık bölüm kazananlara 10 bin lira, 5 yıllık bölüm kazananlara 12 bin 500 lira, 6 yıllık bölüm kazananlara 15 bin lira destek verilecek.

Başvurular belediye web sayfasından yapılacak

Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını Keçiören Belediyesi resmi web sayfası üzerinden yapacak. Yapılacak incelemeler sonucunda, online başvuru ile gerekli şartları karşılayan öğrencilerden, beyan ettikleri evrakların aslı istenecek. Evrakların aslını eksiksiz teslim eden öğrenciler, eğitim desteği almaya hak kazanacak.

Şehit ve gazi çocukları da destekten faydalanacak

2024 yılında ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) devlet üniversitelerindeki herhangi bir bölümü kazanarak (AÖF, DGS, YÖS vb. hariç) kaydını yaptırmış olan öğrenciler, anne veya babasının Keçiören’de ikamet ettiğine dair belgeyi sunmaları durumunda başvuruda bulunabilecek. Öte yandan, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan vakıf üniversitelerini tam burslu kazanmış olanlar da eğitim desteğine başvuru yapabilecek. Vakıf üniversitelerden birini kazanan şehit ve gazi çocukları, anne veya babası sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğuna dair belgeye sahipse, bursluluk oranı aranmaksızın başvuruda bulunabilecek.

Belgelerin eksiksiz olması şart

Keçiören Belediyesi tarafından sunulacak eğitim desteği için öğrencilerden istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru için istenen belgeler ise şöyle; 2024 yılı YKS yerleştirme sonucu, kayıt yaptırılan üniversiteden alınacak öğrenci belgesi, anne ya da babanın ikametgâh belgesi, Mali Durum Bildirir Belge, Şehadet ya da Gazilik Belgesi (şehit ve gazi çocukları için), öğrencinin ya da anne ve babasından birinin yüzde 40 ve üzeri engelli olduğuna dair sağlık raporu.