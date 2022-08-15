Keçiören Belediyesi ilçedeki parklarda düzenlenen konserlerine bir yenisini daha ekledi. Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda düzenlenen konserde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Keçiören Belediyesi ilçedeki parklarda düzenlenen konserlerine bir yenisini daha ekledi. Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda düzenlenen konserde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda düzenlenen konserler eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Keçiören’deki Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda düzenlenen konserde piknikçiler unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Birbirinden güzel şarkı ve türkülerin seslendirildiği konserde, vatandaşlar aileleriyle birlikte zaman geçirerek stres atma fırsatı buldu.

Keçiören’de yaz akşamlarının daha renkli ve eğlenceli geçmesi için uzun soluklu bir konser programı yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Parklarımızı şehrimizdeki yetenekli müzisyenlerimiz için sahne yaptık. Vatandaşlarımız park konserlerimize büyük ilgi gösteriyor. Keçiören’de yaz akşamları festival tadında geçiyor. İlçemizin tüm bölgelerinde konserlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Keçiören dışından da vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.