Keçiören Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Keçiören Belediyesi tarafından Miraç Kandili sebebiyle taksi durakları, otobüs ve dolmuş durakları başta olmak üzere birçok camide yatsı namazı sonrası Keçiören’de yaşayanlara 12 bin kandil simidi dağıtıldı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın sevgi ve selamlarını ileterek dağıtım yapan ekipler, vatandaşların Miraç Kandili’ni kutladı.,

"Rabbim bu mübarek gecede tüm insanlığa huzur ve barış getirsin"

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bizler tarih boyunca İslam’ı en güzel şekilde yaşamış ve yaşatmış bir milletin evlatlarıyız. Türk milleti İslam’ın bayraktarlığını yapmış, onun ahlakını, adaletini ve hoşgörüsünü dünya üzerinde temsil etmiştir. Bu vesileyle Türk İslam medeniyetinin mensupları olarak bu kutsal geceyi en iyi şekilde değerlendirmeli, Türk İslam alemi için dua etmeliyiz. Rabbim bu mübarek gecede tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Birliğimizi daim, kardeşliğimizi baki eylesin” dedi.