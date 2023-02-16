Ankara Keçiören Belediyesi depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a gönderdiği mobil mutfak aşevi ile günlük üç öğün, her öğünde ise bin 600 kişilik yemek çıkarıyor ve dağıtıyor. Kahvaltı, öğle ve akşam vakitlerinde farklı türlerde sıcak yemekler çıkarılan mobil mutfakta belediye ekipleri bölgedeki depremzedelere, arama kurtarma ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara hizmet veriyor.

Ankara Keçiören Belediyesi depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a gönderdiği mobil mutfak aşevi ile günlük üç öğün, her öğünde ise bin 600 kişilik yemek çıkarıyor ve dağıtıyor. Kahvaltı, öğle ve akşam vakitlerinde farklı türlerde sıcak yemekler çıkarılan mobil mutfakta belediye ekipleri bölgedeki depremzedelere, arama kurtarma ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara hizmet veriyor.

Depremin yaşanmasının ardından Kahramanmaraş’a ivedilikle mobil mutfak aşevi gönderdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kahramanmaraş’ta ivedilikle aşevimizi kurduk. Günlük üç öğün yemek çıkararak hem depremzedelerimize hem de bölgede görev yapan vefalı ekiplerimize hizmet veriyoruz. Ramazan ayında 4 ilimize Ramazan çadırı kurup vatandaşlarımıza sıcak iftarlık sunacağız” dedi.