Keçiören Belediyesi, vatandaşla direkt iletişim kuran halkla ilişkiler biriminde görevli personele yönelik İletişim ve Halkla İlişkiler, Zor İnsanlarla Baş Edebilme Yöntemleri ile Kişisel İmaj Eğitimi düzenledi.

Araştırmacı Yazar Halim Altınışık tarafından verilen eğitim belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Halkla ilişkiler biriminde görevli her bir personelin kurumsal imaja sağlayacağı katkının önemi vurgulandı. Vatandaşla iletişim kurarken yaşanacak muhtemel zorluklarla nasıl baş edilebileceğine ilişkin ipuçlarının verildiği eğitimde, empati kurmanın ve güler yüzlü olmanın önemine değinildi. Vatandaştan gelen taleplerin hızlı, güvenilir ve herhangi bir iletişim aksaklığına uğramadan ilgili birimlere iletilmesine yönelik başlıkların yer aldığı eğitimde, personelin bilinç düzeyinin artırılmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

"Temel vazifemiz hizmet etmek"

Belediyelerin temel vazifesinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizim odak noktamızda Keçiörenli hemşehrilerimiz var. Amacımız kaliteli, zamanında ve düzgün hizmet üretmektir. Bunun yanında vatandaşımızdan gelen talepleri ivedilikle karşılamaktır. Taleplerin belediyemize rahatlıkla iletilebilmesi için kurduğumuz birçok iletişim ağı var. Bu ağ içinde görev yapan birçok personelimiz bulunuyor. Hem internet mecrasında hem de yüz yüze ortamda iletişimin sağlanmasında görevli personelimizin bilinç düzeyinin yüksek olması ve işinin ehli olması bizim için önemli. Belediyemizin kurumsal işleyişini güçlendirmenin yanında vatandaşımızdan gelen talepleri daha hızlı karşılamak için personelimize yönelik eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.