Ankara Keçiören Belediyesi, eğitim ve üretime destek vermek için hizmet veren Etlik Halk Eğitim Merkezi’ne dikiş makinesi desteğinde bulundu.

Ankara Keçiören Belediyesi, eğitim ve üretime destek vermek için hizmet veren Etlik Halk Eğitim Merkezi’ne dikiş makinesi desteğinde bulundu.

Keçiören Belediyesi, eğitim ve üretime destek kapsamında Etlik Halk Eğitim Merkezi için temin ettiği yeni dikiş makinelerini Bağlum’daki kurs merkezine teslim etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katıldığı programla gerçekleşen teslim törenine halk eğitim merkezi idarecileri ve eğitmenler ev sahipliği yaptı.

Konuşmasında zor dönemlerde üretimin önemli olduğunu da vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Altınok şunları söyledi:

“Zor dönemlerde bazı ihtiyaçlar çıkar ortaya. Bu dönemde de kıyafet konusu var depremzedelerimiz için. Biz de önce dışardan fiyat aldık, sonra üçte biri fiyatına kendi meslek edindirme kurslarımızda diktirmeye karar verdik. Pandemi oldu biliyorsunuz, dünya kapandı, o zaman da maske, kolonya ve dezenfektan üretip vatandaşımıza dağıttık. Yani mazeret yok. Üretmeliyiz, üreten Türkiye haline gelmeliyiz. Hazırcılık, kolaycılık yapmamalıyız. Bizi tembelleştiren büyük şirketler kendilerine bir pazar imkanı oluşturdu. Onlar, ‘dünyanın nüfusunun kaçta kaçını müşterimiz yapabiliriz’ diye düşünüyor. Önceden üreten bir Türkiye vardı. Köylerimiz doluydu. Nüfusumuzun şimdi yüzde 70’i şehirlerde, yüzde 30’u köylerde yaşıyor. Artık köydeki insanlarımız da üretmiyor. Toplumların kalkınmasının temeli üretmektir. Halk eğitim merkezimize gelen vatandaşlarımızın sayısı da artsın istiyoruz ve üretimi destekliyoruz. Kendi üretimlerini kendileri yapsın ve gerekirse satışlarını da yapsınlar. Sağlıklı üretimin yapılması da önemli.”

Altınok konuşmasının ardından kurs merkezini gezerek çeşitli bilgiler aldı.