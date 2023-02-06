Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7,7 büyüklüğündeki deprem için Keçiören Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7,7 büyüklüğündeki deprem için Keçiören Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Keçiören Belediyesince; AFAD ile koordineli çalışmak üzere belediye bünyesinde görev yapan uzman mimar, mühendis ve teknik ekipten oluşan personel, deprem bölgesine gönderildi. Bölgeye ayrıca 1 adet 25 tonluk ekskavatör, 1 adet 30 tonluk ekskavatör, 2 adet tır, 2 adet kamyon ve operatörleri sevk edildi.

"Gün, acıları paylaşma günüdür"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremzedelere destek olmak için belediyenin imkanlarını sunmaya hazır olduklarını ve tüm Keçiörenlilerin yardım için seferber olduğunu belirterek, "Deprem bölgelerine desteklerimizi gönderiyoruz. Kan bağışı kampanyamıza da yoğun bir ilgi var. Gün dayanışma günüdür. Biz sıcak evlerimizde oturuyoruz ama deprem bölgesinde sokakta vatandaşlarımız var. Evimizde olan bir battaniyeyi bile göndererek destek olalım. Orada üşüyen kardeşlerimize gönderelim. Bugün insanlık günüdür, bugün birlik günüdür, bugün kardeşlik günüdür, bugün acıları paylaşma günüdür. Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. İnşallah can kaybımız artmaz. Rabbim bir daha ülkemize ve insanlığa böyle felaketler göstermesin" dedi.

Yardımların teslim edileceği merkezler

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar; ısıtıcı, bebek maması, bebek bezi, hijyen malzemesi, barınma malzemesi, çadır, giysi, konserve, kuru hazır gıda gibi temel tüketim malzemelerini Belediye Hizmet Binası Zabıta Müdürlüğüne teslim edebilecek. Vatandaşlar, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yanı sıra, yardımlarını ilçedeki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Zümrüt Yaşam Alanı, Bağlum KEÇMEK, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi, Aktepe Spor Tesisi, Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı, Mevlana Kültür ve Spor Merkezine de götürebiliyor.

Öte yandan, deprem bölgesinde kan ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılayı tarafından Keçiören’in farklı noktalarına konuşlandırılan seyyar kan araçlarına Keçiören Belediyesi tarafından servis hizmeti sunulurken, kan verecek olan vatandaşlara da çorba ikramında bulunuluyor.