Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen otobüsler şehir içi ulaşımda önemli bir hizmete imza atıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen otobüsler şehir içi ulaşımda önemli bir hizmete imza atıyor.

Belediye tarafından görevlendirilen şoförler bölgede çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, asker, jandarma ve polislerin vardiya değişimleri sırasında onların görev noktalarına ulaştırılması için onlarca sefer düzenliyor. Öte yandan bu otobüslerle deprem bölgesinden farklı illere gitmek isteyen afetzede vatandaşlar şehirlerarası ulaşımın sağlandığı noktalara götürülüyor.

Deprem bölgelerinde görev yapan tüm kamu personeline ve sivil vatandaşlara birlikte ulaşım hizmeti sunduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaralarımızı sarmak için devlet ve millet olarak canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki en önemli çalışmalarımızdan biri de ulaşım hizmetimizdir. Bu noktada imkanlarımızı seferber ettik. Ayrıca tırlar dolusu insani yaşam malzemesi, iş makineleri, cenaze araçları, otobüs, jeneratör, mobil aşevi, çorba aracı, çöp kamyonu, teknik personel, hizmet personeli, mobil yatakhane, çadır, ısıtıcı, elektrik kablosu, aydınlatma sistemi gibi onlarca hizmetimizle de bölgedeyiz” dedi.