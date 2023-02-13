Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlattı.

Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlattı.

Keçiören Belediyesi, Keçiören Osmangazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları Konuk Evi, Keçiören Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) ve Ali Özdemir Spor Salonu Misafirhanesi’nde konaklayan depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlattı. 6 psikolog, 2 drama eğitmeni ve okul öncesi öğretmenlerinin görevlendirildiği çalışmalarda okul öncesi eğitimi, akıl oyunları, tanışma, drama ve oyun içerikli psikososyal destek çalışmaları yapılıyor.

"İlk hedef kitle çocuklarımız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Depremzede kardeşlerimiz, çiçek ve meleklerimiz için ne yapsak az. Belediyemiz bünyesindeki tesislerimizde konaklayan vatandaşlarımız ve meleklerimiz için psikososyal destek hizmeti vermeye başladık. Tabi ilk etapta hedef kitlemiz çocuklarımız. Bunun yanında özellikle iletişim konusunda anne ve babalara, çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Depremin birey üzerinde bıraktığı tahribatı en aza indirmek ve insanımızı toplumumuza sağlıklı bir şekilde kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Ankara’daki tüm depremzedelere hizmet veriyor

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Belediye tesislerinde kalmayan yakınlarının yanına veya gönüllü vatandaşların evlerine yerleştirilen Ankara’daki tüm depremzedeler de Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezinden psikososyal destek alabiliyor" denildi.