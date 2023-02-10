Keçiören Belediyesi, afet bölgesindeki 4 şehre depremzedeler için aşevi, Ramazan çadırı ve ulaşım hizmeti sağlıyor.

Keçiören Belediyesi, afet bölgesindeki 4 şehre depremzedeler için aşevi, Ramazan çadırı ve ulaşım hizmeti sağlıyor.

Keçiören Belediyesi, deprem bölgesine gönderilen tırlar dolusu yardımların, iş makinalarının, cenaze araçlarının, uzman personellerin, kefen ve çadır desteklerinin ardından depremzedelere yönelik yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bölgeye ilk etapta iki öğün sıcak yemek çıkaracak aşevi, ardından depremden zarar gören 4 şehre Ramazan çadırı kuracaklarını kaydetti. Ankara’ya gelmek isteyen depremzedelerin ulaşımı için seferber olduklarını söyleyen Altınok, çeşitli noktalardan ulaşımın sağlanması için 12 adet otobüs ve minibüs tahsis ettiklerini dile getirdi.

Keçiören Belediyesi’nin ilçedeki Ovacık Mahallesi’nden yola çıkan yardım tırlarını uğurlayan Altınok, depremzedelere ilk etapta barınma imkânı sunulmasının önemli olduğunu, bu nedenle de çeşitli kampanyalarla ve belediyenin tüm imkânlarıyla seferber olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Uzun sürecek bir afet ve felaket bu. Enkazımızı kaldırdıktan sonra orada milyonlarca insanımız olacak. Bölgede aşevimizi kuruyoruz. Günlük iki öğün sıcak yemek çıkaracak ve vatandaşlarımıza dağıtacak. Ramazan ayı ilgili şu an çadır çalışmalarımız var. 4 tane ilimizde Ramazan çadırı kurup, Ramazan’da vatandaşlarımıza sıcak iftarlık vereceğiz. Bir Milli Mücadele ruhu var. Destek veren, emek veren, yürek veren, gönül veren herkese teşekkür ediyorum.”

Deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen ve halihazırda gelmek isteyen depremzedelere barınma ve ulaşım imkanı sağladıklarını da aktaran Altınok, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız var. Şefkat Evimize 90 kişi geldi. Misafirhanemiz var, burada da depremzede vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Bir taraftan evlere gelen vatandaşlarımız var. Yakınlarının yanına misafir olarak gelen de var. Kırıkhan’dan ve çeşitli deprem bölgesinden gelecek vatandaşlarımız için 12 araç tahsis ettik. Bütün imkanlarımızı, belediyemizin bütün gücünü vatandaşlarımızla birlikte seferber ediyoruz. Ankara’daki halkımız ‘Bizi bırakın deprem bölgesine bakın’ diyor. Rabbim herkesten razı olsun” diye konuştu.

Ayrıca Keçiören Belediyesi, deprem bölgesinden Ankara’ya gelen vatandaşları Keçiören’deki yardımsever gönüllülerin boş evlerinde konaklatmak için “Misafirin Var Keçiören’im” sloganıyla ev eşyası toplama kampanyası başlattı.