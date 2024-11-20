Keçiören Belediyesi tarafından 27’ncisi Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 24 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında sanatseverler ile buluşacak.

Keçiören Belediyesi, 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 24 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında sanatseverleri tiyatro oyunlarıyla buluşturacak. Yaklaşık bir ay sürecek festivalde büyükler ve çocuklar için üçer oyun olmak üzere toplamda 6 farklı oyun Keçiören’de sahnelenecek. Oyunları izlemek isteyen tiyatro severler, Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden biletlere ulaşabilecekler. İstedikleri oyun için gün, saat ve koltuk rezervasyonlarını yaptıran tiyatro meraklıları oyunları seyredebilecek.

Toplam 6 oyun sahnelenecek

Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu ve Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek oyunlardan büyükler için; O Kız Buraya Gelecek, Ortadaki Oyun, Kuvayi Milliye Kadınları oyunları perde diyecek. Çocuklar için ise Hacivat Karagöz, Kalbimdeki Pervane ve Keloğlan ve Dr. Sihirbaz isimli oyunlar sahnelenecek.

“Yediden yetmişe herkes tiyatroya doyacak”

Bir ay boyunca sanatın kalbinin Keçiören’de atacağını söyleyen ve sanatseverleri festivale davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ile yediden yetmişe herkes tiyatroya doyacak. Geleneksel kültürümüzü yaşattığımız bu güzel organizasyonun düzenlenmesine emek veren sanatçılarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.