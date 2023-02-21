Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki can dostların bakım ve tedavilerini yapmak için görevlendirilen iki veteriner hekim ve bir yardımcı personel Kahramanmaraş ve Hatay’daki çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki can dostların bakım ve tedavilerini yapmak için görevlendirilen iki veteriner hekim ve bir yardımcı personel Kahramanmaraş ve Hatay’daki çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz altından çıkarılan evcil canlıların ve kırsal bölgelerdeki hayvanların kontrollerini gerçekleştiren ekipler gerekli gördükleri durumlarda cerrahi müdahalede de bulunuyorlar. İki ilin merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde görev yapan hekimler mama dağıtımı da yaparak AFAD koordinesinde ihtiyaç duyulan diğer deprem bölgelerine de intikal ediyorlar.

Depremden olumsuz etkilenen hayvanların tedavisi için afet bölgesinde veteriner hekimlerin görev yaptığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir yandan depremzede insanlarımızın yaralarını sararken bir yandan da can dostlarımızı tedavi ediyoruz. Gerek enkaz altında kalan gerekse afet bölgesindeki olumsuz şartlardan etkilenen hayvanlarımızın bakım ve tedavilerini gerçekleştirmek için veteriner hekimlerimiz sahada çalışıyor. Hekimlerimiz, can dostlarımızın ihtiyaç duyduğu bakım ve tedavi hizmetini tam teşekküllü sunarak onları sağlığına kavuşturmak için özveriyle mücadele ediyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için görev yapan tüm personelimizden ve gönüllülerimizden Allah razı olsun” dedi.