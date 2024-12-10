Keçiören Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık hedefiyle başlattığı çalışmalara yönelik ilçedeki okullarda eğitimlerini sürdürüyor.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık hedefiyle başlattığı çalışmalara yönelik ilçedeki okullarda eğitimlerini sürdürüyor. Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçedeki Ufuktepe Ortaokulu’nda öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim verildi. Atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasına dair uygulamalı bilgilerin aktarıldığı eğitimde, geri dönüşümün önemi ve geri dönüşebilen maddeler ile ilgili bilgiler verildi. Atıkların ayrıştırılması amacıyla ilçedeki çeşitli noktalara ve okullara geri dönüşüm kutularının yerleştirildiği belirtilip, bu kutulara atıkların doğru şekilde ayrıştırılarak atılmasının doğal kaynakların korunmasına sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geri dönüşüm bilincinin toplumda yaygınlaşması amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Çevremizi korumaya yönelik çevre dostu projeler, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak başlıca görevimiz. Çevre bilincini erken yaşta edindirmek adına okullarımızda geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.