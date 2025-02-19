Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için ilçede bulunan semt pazarlarında denetimi arttırdı.

Keçiören Belediyesi’nin Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, pazarlarda kalite, fiyat kontrolü, etiketlerin anlaşılır olması, tezgahların temiz ve düzenli olması gibi kontrolleri yaparak pazarcı esnafını uyulması gereken kurallar konusunda uyardı. Aynı zamanda terazi ayarlarını kontrol eden ekipler, etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı.

"Denetimler vatandaşı koruyor esnafı bilinçlendiriyor"

Yapılan denetimlerin hem vatandaşın sağlığını korumak hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çok önemli olduğunu söyleyen ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Yapılan denetimler hem vatandaşımızı koruyor hem de esnafımızın eksiklerini gidererek bilinçlenmesini sağlıyor. Ekiplerimiz yapılan denetimlerde eksiklikler konusunda esnafı uyarıyor, eksiklerini tamamlamayan esnafa cezai işlem uygulanıyor. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.