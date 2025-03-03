Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleşti.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İftar sofrasında, birlik ve beraberlik mesajı verilirken, vatan için canlarını feda eden şehitler dualarla anıldı.

"Borcumuzu, millete sahip çıkarak ödeyeceğiz"

Düzenlenen iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ramazan ayı, tüm İslam aleminde ortak bir değer olsa da Türkiye’de, özellikle de Ankara’da bir başka yaşanır. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz iftar sofralarında, dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bu vatanı bize emanet eden kahramanlara karşı borcumuzu, bu millete sahip çıkarak ödeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’Ne mutlu Türk’üm diyene’ sözünden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır"

İftar programında gaziler ve şehit ailelerine seslenen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan "Sizleri misafir etmekten, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bizler vatan uğruna canını feda eden bir milletin evlatlarıyız. Ne zaman vatan tehlikeye düşse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gösterdiği cesaret ve kararlılıkla, bizler de bu coğrafyanın ölümsüz askerleri olduğumuzu haykırıyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır" dedi.