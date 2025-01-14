Keçiören Belediyesi Pati Yaşam Köyü’nde misafir edilen hayvanların ziyareti 2 günden haftanın 4 gününe çıktı.

Keçiören Belediyesi Pati Yaşam Köyü’nde misafir edilen hayvanların ziyareti 2 günden haftanın 4 gününe çıktı. Hayvanları ziyaret etmek ve sahiplenmek isteyenler pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 14.00-16.00 saatlerinde Pati Yaşam Köyü’ne gidebilecek.

Keçiören Belediyesi Pati Yaşam Köyü’nde ziyaret günlerinin 4 güne çıkarılmasıyla hayvanseverler havyanlar ile daha sık bir araya gelme fırsatı buldu. Bu uygulamanın başladığı ilk günlerden itibaren sahiplenme sayısında da artış yaşandı.