Keçiören Belediyesi, LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri ve YKS’ye hazırlanan lise son sınıf ile mezun öğrenciler için hızlandırılmış Deneme Kulübü kurdu.

Keçiören Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan lise son sınıf ve mezun öğrenciler için 4 aylık hızlandırılmış Deneme Kulübü kuruldu. Tepebaşı Mahallesi’nde yer alan Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi bünyesindeki Deneme Kulübü, öğrencilerin sınav başarısını artırmanın yanında onları test çözmeye teşvik edecek. Deneme Kulübü’ne katılmak isteyen öğrenciler, 1 Şubat tarihine kadar Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi’ne müracaat edebilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler 0312 380 43 25’i arayarak merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecek.

"Öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Keçiören’de başarı oranını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Öğrencilerimize YKS ve LGS maratonunda destek vermek için eğitim merkezimiz bünyesinde Deneme Kulübü kurduk. Amacımız, öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlamak. Onların istedikleri okulları kazanmaları ve yıl kaybına uğramadan yollarına devam etmeleri en büyük temennimiz. Geleceğimizi inşa edecek her bir öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepsine bu zorlu yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.