Keçiören Belediyesi tarafından yöresel yemeklerin tanıtılması ve duyurulması maksadıyla ödüllü yemek yarışması gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından yöresel yemeklerin tanıtılması maksadıyla yemek yarışması düzenlendi. Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yarışma kete, hıngel ve kavut yemekleri yapılacak. Yapılan yemekler noter huzurunda kendi kategorilerinde jüri tarafından puanlanacak. 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada verilecek para ödülleri ise şu şekilde:

"Ketede 1’inci olana 500 bin TL, 2’nci olana 250 bin TL, 3’ncü olana ise 125 bin TL, hıngelde 1’inci olana 300 bin TL, 2’nci olana 150 bin TL, 3’üncü olana 75 bin TL, kavutta 1’inci olana 100 bin TL, 2’nci olana 50 bin TL, 3’üncü olana 25 bin TL."

Yarışma hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mesut Özarslan, "Hıngel, kete ve kavut birçok ilimizin ortak kültürüdür. Bu yemekler Kafkas kültürünün yani serhat illerinin yemekleridir. Bu yemekler Anadolu’nun içlerine doğru nakış nakış işlenerek günümüze kadar getirilmiştir ve artık biz bunu bir değer olarak görüyoruz. Keçiören de bu illerden gelen çok sayıda vatandaşımız var. Örneğin, Kars, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Erzincan illeri ve bu illerden gelen vatandaşlarımız ciddi bir nüfusa sahip burada. O yüzden bizde böyle bir yarışma düzenleyelim dedik” ifadelerini kullandı.

“Gördüğünüz organizasyonun tamamı belediyemizden bir kuruş dahi kullanmadan yapılmaktadır”

Başkan Özarslan, “Tabii ki bu yarışmayı düzenlerken insanlar tarafından nasıl cazip hale getirebiliriz diye düşündük ve ödülleri biraz fazla tuttuk. Ama şu da bilinsin ki burada gördüğünüz organizasyonun tamamı belediyemizden bir kuruş dahi kullanmadan yapılmaktadır. Bizim burada sponsorlarımız var. Kim bu sponsorlar? Karslı iş adamlarımız, Erzurumlu iş adamlarımız, Sivaslı iş adamlarımız” şeklinde konuştu.

“Organizasyonumuz 4 gün boyunca burada devam edecek”

Yarışmaya 728 vatandaşın katıldığının bilgisini veren Özarslan, “Hala inanılmaz derecede katılmak için başvuran insanlarımız var fakat bu noter huzurunda yapılan bir yarışma olduğu için bir noktada başvuruları kesmemiz lazımdı ve kestik. Kete kategorisinde 400’ün üzerinde, Hıngel kategorisinde 200’ün üzerinde ve Kavut kategorisinde de 48 yarışmacımız var. Bu organizasyonumuz 4 gün boyunca burada devam edecek” dedi.

Yarışmaya kavut kategorisinde katılan ev hanımı Aynur Özkan, "Şansımızı denedik. Ben kavutu ilk defa yaptım. Normalde un helvasını çok güzel yaparım. İnşallah Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı

Kavutu pişirirken hiç zorlanmadığını belirten ve en erken kendisinin bitirdiğini iddia eden Özkan, "İddialıyım, kendime güvenmesem katılmazdım" şeklinde konuştu.

Kavut kategorisinde yarışan bir başka yarışmacı Emel İpek Demirel, "Güzel geçti, elimizden geleni yaptık arkadaşımızla beraber. Herkese başarılar diliyoruz. Fakat biz 1’inci olacağız" ifadelerini kullandı.

Yemek yarışması 4 gün boyunca Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda devam edecek.