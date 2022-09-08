Keçiören Belediyesinde ücretsiz verilecek konservatuvar eğitimleri için ön kayıtlar başladı.

Keçiören Belediyesinde ücretsiz verilecek konservatuvar eğitimleri için ön kayıtlar başladı.

İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ücretsiz eğitim verecek konservatuvara katılmak isteyenler belediyenin internet adresinden ‘gitar, keman, bağlama, ud, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu’ branşlarına internet üzerinden başvuru yapabiliyor. 22 Eylül’de sona erecek ön başvurular için Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yüz yüze kayıt da yapılıyor.

Keçiören Belediyesi Konservatuarı’nda 11 branşta eğitim verileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için konservatuvar eğitimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Burada sürdürülen gerek bireysel, gerekse kolektif eğitimlerle yeteneklerimizi alanında uzman eğitmen kadromuzla gün yüzüne çıkaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ’Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.’ Bu anlamda yaşlısından gencine, yediden yetmişe her kesimin sanatla iç içe olabileceği konservatuvarımız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Altınok, konservatuvar eğitimlerinin sonunda enstrüman çalışmaya başlayan, koro ve solo çalışmalarını sürdüren kursiyerler için sahne performanslarını sergileyebilecekleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceklerini de belirtti.