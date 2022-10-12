Ankara Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, lise düzeyinde staj yapan öğrencilere yönelik ‘Genç Bireylerde Hayvan Sevgisi’ konulu etkinlik düzenlendi.

Ankara Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, lise düzeyinde staj yapan öğrencilere yönelik ‘Genç Bireylerde Hayvan Sevgisi’ konulu etkinlik düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılan stajyer öğrenci Hilal Uğur, insanların sokak köpeklerine önyargı ile yaklaştıklarını belirterek, “Kendi saldırganlaştırdıkları hayvanları saldırganlar diyerek sürekli şiddet yönünde ilerlemeye devam ediyorlar. Bu çok yanlış bir durum. Her insan kapısının önüne yemek veya su koysa, onlarında aslında çok fazla bakıma ihtiyaç duyacaklarını zannetmiyorum. Ama insanlarımız sokak hayvanları konusunda çok önyargılı. Sürekli uyutulması veya toplanılması taraftarılar” şeklinde konuştu.

Etkinliğin düzenlendiği merkez ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Erencan Süzer, burada sokaktaki küpesiz hayvanların toplanıp, kısırlaştırıldığını belirterek, “Toplanıp, kısırlaştırılan hayvanlar belli bir süre sonra geri alındığı bölgeye bırakılıyor. Burada kısırlaştırılma işlemleri düzenli olarak yapılıyor. Ekiplerimizin şikayetleri üzerine küpesiz köpekler alınıp buraya getirilip kısırlaştırılıyorlar. Tedavi edildikten sonra geri alınıyorlar” diye konuştu.

Merkezin aynı zamanda vatandaşların ihbarları üzerine kediler için de tedavi yerlerinin olduğunu aktaran Veteriner Hekim Süzer, “Kediler için de ayrı bir tedavi uyguluyoruz. Burda hayvanların refahına uygun bir şekilde beslenmesine ve sağlığını devam ettirebilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Salı ve Perşembe günleri 14.00-16.00 arası ziyaret günlerimiz var hem de hafta içi mesai saatleri içerisinde hayvan sahiplendiriyoruz. Vatandaşlarımızın bıraktığı sağlıklı, sahiplenmeyi bekleyen kedi ve köpeklerimiz var. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Süzer, Vatandaşların 18 yaşını doldurması ve aldıkları hayvanlara iyi bir şekilde bakılması şartı ile sokak hayvanlarının sahiplendirildiğini, ‘Satın Alma Sahiplen’ sloganı ile dikkati çekerek, barınakta sevgiye, bakıma muhtaç hayvanları ve burada tedavisi biten hayvanları sahiplenmeleri için bütün vatandaşlara çağrıda bulunarak konuşmasını sonlandırdı.