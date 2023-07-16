Keçiören Belediyesi, EYT’nin yasalaşmasıyla birlikte emeklilik şartlarını sağlayan personelin tazminat ödemeleri için 40 milyon TL ödedi.

Keçiören Belediyesi, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) kapsamında belediye bünyesinde sürekli işçi ve şirket işçisi statüsünde çalışan 233 personele 15 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 40 milyon TL’lik tazminat ödemesi yaptı.

“İşçilerimizi mağdur etmedik"

Keçiören’e ve Keçiören Belediyesine verdikleri hizmetlerden dolayı emekliye ayrılan personeline teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Alın teri dökerek belediyemize hizmet veren tüm işçilerimize teşekkür ediyorum. Emeklilik ve tazminat ödemesi konusunda hiçbir işçimizi mağdur etmedik. Analarının ak sütü gibi helal olan ödemelerini emekli oldukları andan itibaren hesaplarına geçtik. Belediyemizde taş üstüne taş koyan, halkımıza hizmet eden işçilerimizden Allah razı olsun. Her birine emeklilik yaşamlarında sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.