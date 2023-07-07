Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki (ÇEM) yaz okulu öğrencileri, ilçedeki Deniz Dünyası Akvaryumunu ve Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi.

Keçiören Belediyesi ÇEM yaz okulu öğrencilerine yönelik ilçedeki Deniz Dünyası akvaryumuna ve onlarca tür canlının yaşadığı Doğal Yaşam Parkı’na gezi düzenledi. Yaz okulunda eğitim gören 5-12 yaş grubu öğrenciler bu geziyle çeşitli türde canlıları görme fırsatı buldu. Öğretmenleriyle birlikte Deniz Dünyası’nda sualtı canlılarını, Doğal Yaşam Parkı’nda ise Keçiören’in merkezinde bulunan yaban hayatını deneyimleyen çocuklar keyifli bir gün geçirdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ÇEM’den yaz boyunca eğitim alacak çocuklar için aynı zamanda Keçiören gezilerinin de düzenleneceğini kaydederek, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çiçek ve meleklerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz o kadar parlak olur. Bu anlamda yaz boyunca sürdürdüğümüz kesintisiz eğitimle çocuklarımızın geleceğini olumlu yönde şekillendirmeye devam ediyoruz. Bir yandan da çocuklarımıza yaşadıkları şehri tanımları için geziler dinliyoruz. Yaz okuluna katılan tüm öğrencilerimiz bilim, sanat ve eğlenceyle dolu eğitim dönemi geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.