Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Keçiören Belediyesi, sahasında Aras Kargo’yu 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Keçiören Belediyesi, sahasında Aras Kargo’yu 3-0 mağlup etti. Aras Kargo’yu 25-20, 25-18 ve 25-14’lük set skorlarıyla 3-0 mağlup eden Keçiören Belediyesi, bu sonuçla puanını 7’ye çıkartarak 12. sıraya yükseldi.

"Nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum"

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Antrenörlerimize ve oyuncularımıza başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha