Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sporcu vatandaşların katılım gösterdiği iftar programına katıldı.

Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi’nde sporcular ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldi. Orucunu sporcularla birlikte açan Özarslan, daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle buluştu.

Özarslan, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bizler şanlı Türk Bayrağımızı göklere çektirecek olan sporcularımızın hizmetkarıyız. Ekibimizle birlikte bu konuda gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden beri ilçemizdeki spor kapasitesini tam 3 kat artırdık ve daha da artırmaya devam edeceğiz. Keçiören’i sporun merkezi haline getiriyoruz. Sporla beraber gençlerimizi birçok kötü alışkanlıktan uzak tutacağız. Belediye olarak birçok spor dalında şampiyonluklar ve dereceler aldık. Ata sporumuz güreş başta olmak üzere bütün branşlarda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetiştireceğimize söz veriyorum. O şanlı Türk Bayrağını göndere çektirmeye söz veriyorum."

İkinci durak özel bireyler iftarı

Özarslan, sporcularla gerçekleştirdiği iftar buluşmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Özarslan, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli, engelsiz hepimiz eşit şartlarda yaşamalıyız. Benim birinci derece önceliğim sizlersiniz. Keçiören Belediyesi sınırları içinde bir tane bile engelli vatandaşımızın talebi karşılanmaz ya da yüz çevrilirse kim olursa olsun alnını karışlarım. Buradan sesleniyorum her türlü önceliği engelli vatandaşlarımıza vereceğiz. Hedefimiz engellerin kalktığı, engelsiz yaşamın olduğu bir Keçiören oluşturmak. Ramazan-ı Şerif’inizi kutluyor sizleri sevgi ve saygıyla kucaklıyorum."

Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay ise "Birlik ve beraberliğimizin temeli olan Ramazan ayında bizleri davet ederek, içten ve samimi duygularla kucaklayan Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Türkiye Körler Federasyonu Genel Başkanı Hasan Tatar ise "Engelsiz bir Keçiören’i ilmek ilmek örmeye başlayan Mesut Başkana hepiniz adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor, Ramazan ayının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay programın sonunda Başkan Özarslan’a plaket takdim ederek teşekkürlerini bildirdi.

Özarslan’ın ev sahipliğinde sporcular ve aileleri için düzenlenen iftar programına CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, CHP Spor Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Yavuz, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Eski Milli Halterci Halil Mutlu, Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Alparslan Erkoç, İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Genel Sekreteri Osman Nuri Okumuş, Bağlum Spor Kulübü Başkanı Ersan Tolukan, Keçiören Belediyesi başkan yardımcıları ve çok sayıda sporcu katıldı.