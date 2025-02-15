Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahlarını kıydığı çiftler karaoke yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren 8 çifte sürpriz yaparak nikahlarını kıydı. Çiftleri tek tek tebrik eden ve mutluluklarına ortak olan Özarslan, "14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek için belediyemize başvuruda bulunan çiftlerimizin nikâhlarını kıyarak en özel günlerinde yanlarında olduk. Sevgi, 14 Şubat’a sığdırılamayacak kadar büyük bir duygu. Sevgimizi ifade etmek ve paylaşmak için 14 Şubat sadece bir vesile. Bu güzel vesileyle tüm çiftlerimizin Sevgililer Günü’nü kutluyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikâh törenine katılan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de çiftlere mutluluklar diledi.

Sevgilerini karaoke ile taçlandırdılar

Keçiören Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı diğer bir sürpriz de Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nde (TEKNOMER) düzenlenen karaoke etkinliği oldu. Sevgililer Günü’nde nikâh kıydırmak için Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne müracaat eden çiftler karaoke yaptı. Nikâh merasimlerinin ardından TEKNOMER’de bulunan stüdyoya giren çiftler, en özel günlerinde en özel şarkıları birbirilerine armağan etti. Çiçeği burnunda eşlerin sevinçleri yüzlerine yansırken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Karaokenin ardından greenbox stüdyoda fotoğraf çekimi de yapıldı.

42 çiftin nikâhı kıyıldı

Keçiören Belediyesince Aşık Veysel Nikâh Sarayı’nda toplam 42 çiftin nikahı kıyılırken tüm çiftlere çiçek hediye edildi.