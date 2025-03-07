Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan, Mevlana Kültür Merkezi’nde berberler ve kuaförlerle iftarda bir araya geldi.

Başkan Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Köksal Özcan, Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, Ankara Anahtarcılar Kilitçiler ve Çilingirciler Odası Başkanı Bahattin Polat, Ankara Keresteciler Odası Başkanı Mehmet Ercan, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, Başkent Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Tuncay Elmadağlı, Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği (AKGU-DER) Başkanı Hesna Korgan, Keçiören Berber Esnafı Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Davut Akyüz, Keçiören Belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda esnaf katıldı.

"KeçiKart ile yerel esnafa destek"

Esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne yerel esnafımıza nasıl destek oluruz derdindeyiz. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğinizi biliyorum. Seçim döneminde hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza sözler verdik. Keçiören’de kimse yatağa aç ve titreyerek girmeyecek dedik ve geçtiğimiz günlerde hem vatandaşımıza destek olmak için hem de yerel esnafımıza destek olmak için KeçiKart projemizi faaliyete geçirdik. Şu an semt pazarlarında geçerli olan kart ile esnafımıza destek oluyoruz. Kartımızın kapsamını ileriki günlerde genişleterek hem vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız hem de esnafımıza can suyu olacağız" ifadelerini kullandı.

"Berberler ve kuaförler 11 Mayıs’ta bir araya geliyor"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Bu güzel ayda bizleri aynı sofrada buluşturan Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada berber, kuaför ve güzellik uzmanları ilk kez bir araya geldik. 11 Mayıs Berberler Kuaförler Günü’müz var. O gün istiyoruz ki sizin ev sahipliğinizde Ankara genelinde berber, kuaför ve güzellik salonları gecesi yapıp tekrar hep beraber bir araya gelelim" diye konuştu. Oda Başkanı Sezayi Kara’nın talebine hızlıca yanıt veren Başkan Özarslan, "Ne zaman, hangi salonu isterseniz sizindir" dedi.

"Ramazan Etkinlik Alanı’nda vatandaşla buluştu"

İftar programı sonrası Kalaba Kent Meydanı’na kurulan Ramazan Etkinlik Alanı’nı ziyaret eden Başkan Özarslan, stantları gezerek vatandaşla sohbet etti. Geleneksel ürünlerin görücüye çıktığı stantlardan çocuk oyun alanlarına, mini konserlerden Seymen gösterilerine kadar birçok aktivitenin gerçekleştiği alanda vatandaşlara seslenen Başkan Özarslan, "Ramazan ayı boyunca açık olacak etkinlik alanımızı ziyaret edebilirsiniz. İftar sonrası hoş vakit geçirebileceğiniz bu alanda çocuklarımızı da unutmadık. Onlar için oyun alanları oluşturduk. Tüm Keçiörenli hemşerilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.