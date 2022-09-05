Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen misafirleri Estergon Kalesi’nde ağırladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen misafirleri Estergon Kalesi’nde ağırladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Metal Sendikası Kıbrıs Temsilcileri, Kıbrıs Onurlu Yaşam Derneği üyeleri, Kıbrıs mücahitleri ve Kıbrıs gazilerinden oluşan heyeti; ilçedeki Estergon Kalesi’nde misafir etti. Heyet, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Altınok’a teşekkür ederken, kendisine Türk Mukavemet Teşkilatı’nın beratını takdim etti. Kıbrıs’tan gelen misafirleri Keçiören’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Türk Mukavemet Teşkilatı’mızın beratını almaktan onur duyuyorum. Teşkilatımızın, Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda önemli hizmetleri ve şehitleri vardır. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin kalbi, yüreği Kıbrıs’la, Kıbrıslı vatandaşlarımızla beraberdir. Kıbrıs ile Türkiye et ve tırnağın ötesinde kardeştir. Çok bedel ödendi. Bu kardeşliğimizin kıymetini bilmeli ve yeni nesillere aktarmalıyız. Ayrıca kardeş belediyemiz olan Kıbrıs Güzelyurt Belediyesi ile çalışmalarımız, projelerimiz, birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor” dedi.