Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilçedeki gençlerle birlikte, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Bugün Türk istiklâlinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin doğuşunun, ülkemizin temellerinin atılışının 104. yılını kutluyoruz. Atatürk’ün İngiliz genelgesine karşı çıkıp, ‘Ya istiklal ya ölüm, Tük milletinin başı öne eğilmez, Türk milleti esareti kabul etmez’ diyerek Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak basışının 104. yıl dönümü. Ve Atatürk 19 Mayıs’ı gençlere bayram olarak hediye etmiştir. Atatürk, ‘Ey Türk gençliği atanı ve geçmişini tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç ve kuvvet bulacaksın’ demiştir” dedi.

"Bu ülke dolarla ya da avro ile satın alınmadı. Soğanla, patatesle de satın alınmadı"

Türkiye’nin, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğünü de belirten Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ülke dolarla ya da avro ile satın alınmadı. Soğanla, patatesle de satın alınmadı. Bu ülke her tarafı şehit kanlarıyla sulanmış, 15 yaşındaki Mehmetlerimizin, kahramanlarımızın canlarını seve seve vermesiyle vatan olmuştur. Atatürk, ‘Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır’ demiştir. Siyasetçiler gelir gider, baki olan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Atatürk’ün mirasına ve devletimize sahip çıkacağız. Şeref duyduğumuz bir konu var ki, Keçiören’in Milli Mücadele’nin merkezi olmasıdır. Osmanlı devleti döneminde yapılan, Milli Mücadele’de kullanılan Çoban Mektebi buradadır. Biz de burayı restore ettik. Atatürk ve Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacağız. Devletlerin ve milletlerin geleceği, varisleri olan gençler tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmelidirler. Bizler de gençlerimizi iyi yetiştirmeliyiz. Atatürk, ‘Bir Türk dünyaya bedel’ diyor. Şimdi kendi füzelerimizi, tank ve savaş uçaklarımızı, gemilerimizi, insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. İnanın geleceğimiz daha güçlü ve daha parlak olacak. Dünyada dengeleri değiştiren, söz sahibi olan bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu cennet vatanı bize bırakan başta büyük komutan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Başkan Altınok konuşmasının ardından Atatürk büstü önünde gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve ardından 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında akşam ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Keçiören Belediye Konservatuvarı Final Konserine davet etti.